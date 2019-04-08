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Ростовчанка Виктория Лопырёва поделилась фото в образе Барби

Ростовчанка Виктория Лопырёва поделилась фото в образе Барби
Уроженка Ростова Виктория Лопырёва поделилась с подписчиками фото с зефирном платье. Девушка разместила кадр на своей страничке в социальной сети.

Судя по ленте в Инстаграме, Лопырёва отлично проводит время в Майями. Она наслаждается обществом своего возлюбленного Игоря Булатова, воспитывает сыночка, а также гуляет, отдыхает на пляже и посещает спортивные мероприятия. В этот раз она отправилась на фотосессию. Для неё Виктория выбрала кукольный образ: розовое платье с длинной пышной юбкой и слегка растрёпанные волосы. Наряд цвета клубничного зефира отлично гармонирует с бронзовым загаром телеведущей. Макияж она нанесла неброский, на руку надела тонкий браслет. Разрез в центре юбки позволил открыть сексуальные ножки, которым так завидуют многие девушки.

В описании к фото Виктория размышляет о том, как быстро меняется мир, как интернет вытесняет телевидение, как сейчас намного проще найти любое интересующее интервью в Сети. Она спросила у подписчиков, где им удобнее смотреть подобные программы. Этот вопрос вызвал настоящий ажиотаж в комментариях. Всего за час пост набрал более 32 тысяч «лайков».

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