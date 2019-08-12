Ростовчанка Виктория Лопырева показала откровенное фото в купальнике



Ростовская модель Виктория Лопырева показала себя в купальнике. Молодая мама проводит уик-энд в Турции. Девушка нежится на пляже Мармариса и не забывает побаловать поклонников очередным откровенным фото в «Инстаграме».



На снимке блондинка позирует на берегу Средиземного моря. Для отдыха Виктория выбрала солнцезащитные очки, небольшую шляпку и купальник с глубоким декольте. Леопардовый принт выигрышно подчеркивает бронзовый загар модели. На фоне - панорама Мармариса: горы, морская синева и белеющие вдалеке яхты.

– Рай на земле, – пишет о курорте знаменитая дончанка.



Подписчики Виктории считают, что девушка не прогадала с местом для уик-энда. Мармарис – один из лучших курортов Турции. Многие спрашивают, как быстро модель пришла в форму после родов и как ей удается поддерживать изящность фигуры. Виктория обещала поделиться секретом стройности с каждой желающей подписчицей лично.



Напомним, полгода назад 36-летняя ростовская модель Виктория Лопырева впервые стала мамой. Отец мальчика Марка Лионеля – бизнесмен Игорь Булатов, бывший супруг Таты Карапетян. Свою связь пара скрывала довольно долго. Об отношениях с Булатовым Виктория начала намекать сначала в комментариях, потом общими фото с друзьями. Все сомнения о близости Лопыревой и Игоря развеялись, когда их совместный снимок на отдыхе в Майами облетел Рунет.



Сегодня отношения пары - ни для кого не секрет. Влюбленные часто путешествуют. В конце прошлого месяца Игорь и Виктория были в Греции, а несколько дней спустя прилетели в Турцию.



