Ростовчанка Лопырёва показала новый образ с чёрными волосами



Уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва удивила подписчиков своим новым образом. Она опубликовала несколько снимков с празднования старого Нового года.



На мероприятие она надела чёрный короткий парик с чёлкой. Глядя на фото, нельзя сказать, что волосы искусственные. Многие подписчики решили, что девушка кардинально сменила имидж. Однако в своих «историях» в «Инстаграме» Лопырёва показала, что волосы не настоящие. Фолловеры отметили, что такая причёска подошла бы Виктории. Кто-то даже сравнил ее с Дженнифер Лопес.



Судя по внешнему виду ростовчанки, празднование старого Нового года проходило весело. Она не рассказала, как именно провела вечер, написала лишь, что мероприятие проходило под лозунгом: «Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать».



Отметим, что вскоре ребёнку Виктории Лопырёвой и её супруга Игоря Булатова исполнится год. Марк-Лионель появился на свет 5 февраля. Совсем недавно пара связала себя узами брака. При этом свадьба прошла тайно, в узком кругу родных и близких. Девушка рассказала о радостном событии значительно позже, опубликовав в Сети фото с обручальными кольцами. Спустя какое-то время она показала видео с торжества, на котором присутствовал знаменитый юморист Михаил Грушевский.

