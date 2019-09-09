Таганрожец Фёдор Добронравов получил трогательные поздравления с днём рождения от сыновей



Сыновья тепло поздравили таганрожца Фёдора Добронравова с днём рождения. Сегодня, 11 сентября, актёр празднует 58-й день рождения.



Фанаты творчества артиста горячо поздравляют его с праздником. Ему желают многих лет здоровья и новых достижений в сфере театра и кино.

Разумеется, трогательные слова выразили и сыновья Добронравова - Виктор и Иван. Виктор опубликовал на своей страничке в соцсети снимок отца и написал: «Добрый! Светлый! Тонкий! Глубокий! Лучший в мире папа!». Иван поделился с подписчиками совместным снимком с папой и оставил подпись: «Папа, я тебя люблю. С днем рождения!».



Напомним, сейчас трио Добронравовых участвует в съёмках фильма «От печали до радости». Каждый из них исполняет главную роль.