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Таганрожец Фёдор Добронравов получил трогательные поздравления с днём рождения от сыновей

Таганрожец Фёдор Добронравов получил трогательные поздравления с днём рождения от сыновей
Сыновья тепло поздравили таганрожца Фёдора Добронравова с днём рождения. Сегодня, 11 сентября, актёр празднует 58-й день рождения.

Фанаты творчества артиста горячо поздравляют его с праздником. Ему желают многих лет здоровья и новых достижений в сфере театра и кино.
Разумеется, трогательные слова выразили и сыновья Добронравова - Виктор и Иван. Виктор опубликовал на своей страничке в соцсети снимок отца и написал: «Добрый! Светлый! Тонкий! Глубокий! Лучший в мире папа!». Иван поделился с подписчиками совместным снимком с папой и оставил подпись: «Папа, я тебя люблю. С днем рождения!».

Напомним, сейчас трио Добронравовых участвует в съёмках фильма «От печали до радости». Каждый из них исполняет главную роль.

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