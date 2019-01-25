Уроженец Ростовской области Денис Глушаков выложил редкое фото с мамой



Футболист из Миллерово Денис Глушаков выложил в Сеть старое фото с мамой. Кадр он разместил в честь своего 32-летия, которое отпраздновал 27 января.



- Мама, спасибо за жизнь! - написал спортсмен.



На фото запечатлена молодая мама Галина Николаевна, которая держит на руках будущего капитана московского «Спартака».



Когда Денису был всего год, его родители развелись. Его растили мама и бабушка. Семья была небогатой, и мальчик с юных лет приучился к физическому труду.



Фанаты горячо поздравили Глушакова с днём рождения. Они оставили сотни комментариев с тёплыми пожеланиями.



- С днём рождения, капитан, - пишет пользователь с ником dmitriialekseev1979. - Даже на этой фотографии ты с высоко поднятой головой. Не вешай нос никогда.