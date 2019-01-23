Уроженцы Ростова супруги Дибровы приехали домой после отпуска в Америке



Ростовчане Полина и Дмитрий Дибровы вернулись домой после отдыха в Штатах. Они нежились под калифорнийским солнцем на берегу Тихого океана.



Первые пару дней Полина болела, но быстро поправилась, не желая сидеть в гостинице, когда вокруг столько интересного. С Дмитрием они прогулялись по пляжу Венис.



Потом отправились в Беверли Хиллз и к своим друзьям, которые собрали коллекцию ретроавтомобилей.







По окончании отпуска они полетели в Москву, где их ждут дети.



- Америка прекрасна, а дома лучше, - написала Полина.



Она отметила, что везёт с собой много подарков для своих домочадцев.