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Уроженцы Ростова супруги Дибровы приехали домой после отпуска в Америке

Уроженцы Ростова супруги Дибровы приехали домой после отпуска в Америке
Ростовчане Полина и Дмитрий Дибровы вернулись домой после отдыха в Штатах. Они нежились под калифорнийским солнцем на берегу Тихого океана.

Первые пару дней Полина болела, но быстро поправилась, не желая сидеть в гостинице, когда вокруг столько интересного. С Дмитрием они прогулялись по пляжу Венис.

Потом отправились в Беверли Хиллз и к своим друзьям, которые собрали коллекцию ретроавтомобилей.

Уроженцы Ростова супруги Дибровы приехали домой после отпуска в Америке

По окончании отпуска они полетели в Москву, где их ждут дети.

- Америка прекрасна, а дома лучше, - написала Полина.

Она отметила, что везёт с собой много подарков для своих домочадцев.

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