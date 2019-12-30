Донской казак и русская красавица: ростовчане Дибровы встретили Новый год в народных костюмах



Уроженцы Ростова-на-Дону Полина и Дмитрий Дибровы показали, как они отметили Новый год. Пара записала на видео небольшое поздравление.

Дмитрий пожелал, чтобы у каждого, кто увидит эту запись, 2020 год стал самым лучшим в жизни. Также он добавил, что ушедший год стал для него непростым.



Во время праздничного вечера Полина, Дмитрий и их сыновья надели карнавальные костюмы. Девушка нарядилась русской красавицей (сарафан, кокошник, бусы). Её супруг предстал донским казаком, а их ребёнок – принцем.



На видео видно, что семья собралась за праздничным столом вместе с родственниками и близкими друзьями.

