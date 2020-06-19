Управляющие компании Ростовской области общаются с клиентами в онлайн-формате

В период напряжённой эпидемиологической обстановки многие учреждения и организации перешли на онлайн-формат общения с гражданами. В частности, новые каналы коммуникации осваивают и донские управляющие компании.Так, УК «Альтернатива» провела день открытых дверей в удалённом режиме. Вместе с потребителями качество оказываемых услуг и перспективы дальнейшей работы обсудили представители Министерства ЖКХ Ростовской области, госжилинспекции и депутаты гордумы южной столицы.Ростовчанам предложили высказаться о работе управляющих компаний и выступить с конкретными предложениями. Так, жильцы двух домов на улице 2-й Краснодарской просили предоставить собственникам детальные разъяснения по поводу оплаты жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, они задали несколько вопросов касательно эксплуатационного содержания нового объекта. Не все собственники знают законодательные нормы и, например, ошибочно считают, что если квартира пустует, то можно не платить за вывоз мусора.В ходе онлайн-обсуждения участники предложили создать портал в Интернете, где собственники могли бы оставлять заявки на выполнение каких-либо работ, а управляющие компании, в свою очередь, - указывать сроки их выполнения. В общей сложности УК «Альтернатива» получила порядка 60 обращений и предложений от жильцов.Постоянное взаимодействие, в том числе и в удалённом режиме, является важным фактором в комплексе работ по улучшению работы управляющих компаний. В рамках повышения качества обслуживания УК в Ростовской области реализуется проект «Народный рейтинг управляющих компаний». Собственникам предлагают дать оценку работе своей УК по нескольким категориям.Преимущество проекта заключается в том, что представители власти могут увидеть ситуацию с точки зрения обычных горожан, которые каждый день сталкиваются с работой УК, оплатой ЖКУ и прочим. В настоящее время свое мнение выразили уже более 50 тысяч дончан.