Уникальный заправочно-зарядный комплекс нового поколения со всеми видами топлива заработал рядом с трассой М-4 в Ростовской области

- Мы можем одновременно заправить всеми видами топлива, а также зарядить электроэнергией всего 27 единиц автотранспорта, включая тяжелый грузовой, коммерческий транспорт, автобусы, спецтранспорт и сельхозтехнику, а также электрокары, - рассказала о новом комплексе Генеральный директор ООО «Донметан» Ирина Иванова. - Уникальным этот комплекс делает и то, что это первый в России объект, полностью созданный на базе отечественных технологий. Ведь оборудование для производства СПГ и для крио-АЗС разработано и изготовлено НПК «Ника», расположенной в городе Шахты. В ходе реализации проекта был использован механизм государственной поддержки - субсидирование Министерства энергетики России. И это первый инвестиционный проект данного направления, реализованный в нашем регионе в полном соответствии с соглашением с Правительством Ростовской области.

- С появлением первого комплекса заправки авто на СПГ, компании смогут планировать маршруты из Москвы и других регионов до черноморского побережья. Ведь пробег грузового авто на СПГ на одной заправке составляет 1500 километров и больше, - подчеркнула Ирина Иванова.

Фото: Донметан.

Ростовская компания «Донметан» запустила инновационный автозаправочный комплекс (АЗК) со всеми видами топлива. Он расположен в поселке Интернациональный Октябрьского района. Удобное расположение, в районе трассы М-4 «Дон», улучшает логистическую доступность для автомобилей и способствует снижению эксплуатационных затрат.Это единственный в России комплекс, оснащенный современным оборудованием, позволяющим заправлять автомобиль не только традиционным жидким топливом, но и компримированным (сжатым) природным газом (КПГ) и, самое главное, сжиженным природным газом (СПГ), спрос на который в перспективе будет расти. Здесь также есть быстрая зарядная станция для 3-х электромобилей и комфортная зона ожидания с кафе, где можно перекусить и немного отдохнуть.Сначала было построено малотоннажное производство СПГ производительностью 0,5 тонн/час, а весной этого года компания «Донметан» запустила специальную криогенную автозаправочную станцию (крио-АЗС). Она предназначена для заправки как грузовых автомобилей, так и газовозов, которые снабжают сжиженным природным газом (СПГ) мобильные пункты заправки на юге России. Станция выполняет функции приема, хранения и заправки автомобилей сжиженным природным газом.Ростовская область является лидером среди других регионов по количеству метановых АГНКС (автоматических газонаполнительных компрессорных станций). Несмотря на очевидную выгоду и перспективу рынка, использование газомоторного топлива не было распространено. В регионе не было заправок, где можно было бы заправлять машины сжиженным газом (СПГ) или крио-АЗС. Благодаря новому комплексу «Донметан» такая возможность появилась, а транспортные компании из отдалённых регионов страны смогут проложить новые логистические маршруты вплоть до Крыма.Как пояснила Ирина Иванова, пока федеральные перевозчики используют грузовики на СПГ только для маршрутов на Северо-Западе России, в Московском регионе, на Урале и на Дальнем Востоке. То есть там, где есть специальные крио-АЗС.Использование СПГ также может стать перспективным направлением для пассажирских перевозок. Например, в Санкт-Петербурге большинство автобусов заправляются СПГ, а в соседней Волгоградской области заработал целый городской автобусный парк на СПГ.В компании уверены, что появление уникального комплекса с собственным малотоннажным производством СПГ и крио-АЗС не только расширит сеть автозаправочных комплексов нового поколения в Ростовской области, но и ускорит развитие рынка газомоторного топлива на юге России. Кроме того, в планах компании - освоение производства и реализации водорода, как только электромобили на этом топливе станут распространены.