Экс-игрок ФК «Ростов» Тимофей Калачев стал тренером «Чайки»

Бывший полузащитник футбольного клуба «Ростов» вошел в состав тренерского штаба песчанокопской «Чайки». Тимофей Калачев приступил к своим обязанностям 21 июня, сообщил МатчТВ.Спортсмен начал клубную карьеру в 2000 году. Тогда он вошел в состав местной белорусской команды. Через пять лет выступал за «Химки» из одноименного подмосковного города, а в 2006-2007 гг. играл за «Ростов».В донскую команду Калачев вернулся в 2010 году и остался на девять сезонов. С января 2020-го он стал тренером в академии «желто-синих». Он курировал игроков от 15 до 17 лет.За годы футбольной карьеры 40-летний спортсмен стал лучшим игроком в 2003 году, а также лучшим футболистом Белоруссии в 2013 и 2016 годах. Тимофей Калачев выиграл Кубок России-2013/14 и взял серебро на чемпионате России в составе «Ростова» в сезоне-2015/16.