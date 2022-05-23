Улица Малюгиной в Ростове уходит под воду из-за затяжных дождей

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Жители Ростова пожаловались на отсутствие ливневки на улице Малюгиной. Каждый раз после сильных ливней она буквально уходит под воду. Об этом горожане рассказали на популярном городском портале 20 мая.Каждый раз после ливней людям приходится переплывать полноводную реку. Из-за того, что на улице нет ливневок и нормальных стоков, надолго под воду уходит участок от дома № 212 (школа им. Слюсаря) до проспекта Театрального. Страдают и пешеходы, и автомобилисты. Они не могут свободно передвигаться по улице, возникает риск дорожно-транспортных происшествий.Отметим, что эта проблема для Ростова является злободневной. Непогода застает город врасплох, несмотря на то, что на ремонт и благоустройство ежегодно выделяются баснословные суммы. Затяжные дожди топят центральные улицы, проспекты и небольшие переулки.Ростовчане просят решить проблему с ливневой канализацией.