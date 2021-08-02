Уголовное дело бывшего архитектора Волгодонска передали в суд
На фото слева направо: Юрий Забазнов, Максим Голубев и Юрий Медведев / Администрация Волгодонска.
Волгодонской районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего и действующего главных архитекторов, а также замглавы администрации Волгодонска. Юрия Медведева, Максима Голубева и Юрия Забазнова обвиняют в совершении должностных преступлений.
В 2018 году Медведев занимал должность главного архитектора и председателя комитета по градостроительству и архитектуре администрации города. В начале июля, когда он был в отпуске, его обязанности выполнял заместитель Юрий Забазнов.
В этот период представители ООО подали проектные документы строительства торгового центра. Однако планируемое здание не соответствовало требованиям на арендованном ими участке. Тогда зам главного архитектора искусственно увеличил площадь постройки жилой многоэтажки с помощью разрешения на строительство ТЦ.
Вернувшись из отпуска, главный архитектор разрешил вводить здание в эксплуатацию. Таким образом они причинили муниципальному образованию «Город Волгодонск» ущерб в размере 7,8 миллиона рублей.
Позже стало известно, что в деле замешан и нынешний главный архитектор Волгодонска Максим Голубев, который занял пост Медведева после его отставки.
- Юрий Медведев предстанет перед судом по статье «Превышение должностных полномочий», Максим Голубев - не только за превышение, но и за злоупотребление должностными полномочиями, а Юрий Забазнов по обеим этим статьям, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.