Уголовное дело бывшего архитектора Волгодонска передали в суд

Волгодонской районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего и действующего главных архитекторов, а также замглавы администрации Волгодонска. Юрия Медведева, Максима Голубева и Юрия Забазнова обвиняют в совершении должностных преступлений.В 2018 году Медведев занимал должность главного архитектора и председателя комитета по градостроительству и архитектуре администрации города. В начале июля, когда он был в отпуске, его обязанности выполнял заместитель Юрий Забазнов.В этот период представители ООО подали проектные документы строительства торгового центра. Однако планируемое здание не соответствовало требованиям на арендованном ими участке. Тогда зам главного архитектора искусственно увеличил площадь постройки жилой многоэтажки с помощью разрешения на строительство ТЦ.Вернувшись из отпуска, главный архитектор разрешил вводить здание в эксплуатацию. Таким образом они причинили муниципальному образованию «Город Волгодонск» ущерб в размере 7,8 миллиона рублей.Позже стало известно, что в деле замешан и нынешний главный архитектор Волгодонска Максим Голубев, который занял пост Медведева после его отставки.- Юрий Медведев предстанет перед судом по статье «Превышение должностных полномочий», Максим Голубев - не только за превышение, но и за злоупотребление должностными полномочиями, а Юрий Забазнов по обеим этим статьям, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.