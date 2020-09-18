В отношении замглавы администрации Волгодонска возбуждено уголовное дело

В отношении замглавы администрации Волгодонска по городскому хозяйству Сергея Вислоушкина 22 сентября возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области., Вислоушкина задержали по подозрению в получении взятки прямо на рабочем месте 22 сентября. В его кабинете провели обыск.Чиновник с января 2018-го по август 2020 года систематически получал взятки от предпринимателей взамен на беспрепятственное заключение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ. По предварительным данным, общая сумма взятки составляет порядка 4,5 миллиона рублей.Сергей Вислоушкин стал заместителем главы городской администрации в 2018 году. До работы в мэрии он был директором водоканала Волгодонска. Его преемника Александра Нетуту арестовали в августе текущего года.