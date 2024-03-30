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В Таганроге из кранов пошла ржавая вода

В Таганроге из кранов пошла ржавая вода
В Таганроге из кранов пошла ржавая вода. Информацию об этом сообщили местные жители вечером 29 марта.

С такой проблемой столкнулись жильцы домов на улице Дзержинского. По словам местных жителей, помимо цвета ржавчины, вода имеет неприятный запах.

- Детей купать невозможно, от запаха рвотный рефлекс, - пишут горожане в социальных сетях.

Использовать такую воду ни для питья, ни для бытовых вопросов нельзя. Жителям приходится мириться с отвратительным качеством водоснабжения.
Фото: Соцсети.
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