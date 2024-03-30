Фото: Соцсети.

В Таганроге из кранов пошла ржавая вода. Информацию об этом сообщили местные жители вечером 29 марта.С такой проблемой столкнулись жильцы домов на улице Дзержинского. По словам местных жителей, помимо цвета ржавчины, вода имеет неприятный запах.- Детей купать невозможно, от запаха рвотный рефлекс, - пишут горожане в социальных сетях.Использовать такую воду ни для питья, ни для бытовых вопросов нельзя. Жителям приходится мириться с отвратительным качеством водоснабжения.