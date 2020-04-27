Четыре онкобольных в Ростове заразились коронавирусом

В Ростове-на-Дону у онкобольных выявили коронавирус. Об этом 29 апреля сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии.COVID-19 подтвердили у четырёх пациентов отделения нейроонкологии. Как только результаты анализов стали известны, крыло закрыли на карантин. Также в медучрежении временно прекратили госпитализацию и выписку пациентов отделений реконструктивно-пластической хирургии и онкологии, торакальной хирургии, а также опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми заражённые контактировали. У них взяли тесты на коронавирус. Больные с положительными результатами направлены в госпиталь. Те пациенты, которые чувствуют себя хорошо и закончили лечение онкологии, отправились домой на самоизоляцию.Корпус, где лежали заражённые, продезинфицировали