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Четыре онкобольных в Ростове заразились коронавирусом

Четыре онкобольных в Ростове заразились коронавирусом
В Ростове-на-Дону у онкобольных выявили коронавирус. Об этом 29 апреля сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии.

COVID-19 подтвердили у четырёх пациентов отделения нейроонкологии. Как только результаты анализов стали известны, крыло закрыли на карантин. Также в медучрежении временно прекратили госпитализацию и выписку пациентов отделений реконструктивно-пластической хирургии и онкологии, торакальной хирургии, а также опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми заражённые контактировали. У них взяли тесты на коронавирус. Больные с положительными результатами направлены в госпиталь. Те пациенты, которые чувствуют себя хорошо и закончили лечение онкологии, отправились домой на самоизоляцию.

Корпус, где лежали заражённые, продезинфицировали

Теги: коронавирус на Дону COVID-19 в Ростове

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