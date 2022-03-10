Тысячи жителей Ростова останутся без воды 16 марта

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Тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без воды 16 марта. Об этом сообщили в Ростовводоканале.В числе домов, которые останутся без водоснабжения те, которые расположены на улицах Нариманова, Евдокимова, Мартовицкого, Бодрой, Ларина и в переулке Рубиновом. Людям лучше заранее сделать достаточные запасы воды до того, как ее отключат.Причиной запланированного отключения стали ремонтные работы, связанные с заменой запорной арматуры в районе дома №5 на проспекте Михаила Нагибина.