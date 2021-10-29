Тысячи ростовчан на день останутся без воды

Фото: Rostov.ru.

В Ростове тысячи жителей лишатся воды. Массовые отключения проведут 8 ноября с 8:30 до 00 часов.Водоснабжение приостановят на участках от улицы 50 лет РСМ до улицы Загребаева, от Киргизской до Вятской, от Загребаева до Беломорской и от Киргизской до Белорусской. В это же время в ряд домов вода будет поступать с пониженным давлением. В их числе - дома, расположенные в границах от дома № 1 до № 19 на улице Киргизской, а также на Троллейбусной и Орской (от Троллейбусной до переулка Механизаторов).Остановка водоснабжения необходима из-за работ по повышению уровня надежности водоснабжения на улице 50-летия Ростсельмаша, 8Б.Горожанам рекомендуют заранее запастись водой.