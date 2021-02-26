В южных районах Дона потеплеет до +7 градусов

В южных районах донского региона существенно потеплеет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. 1 марта в Сальском, Егорлыкском и Песчанокопском районе воздух прогреется до +7 градусов.Несмотря на это, в некоторых районах ожидаются туман и гололедица. Из-за этого автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах: соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.В других муниципалитетах температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3, ночью опустится до -4.