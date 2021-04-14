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Ростовскую область накроет апрельская гроза

Ростовскую область накроет апрельская гроза
Апрельскую грозу прогнозируют в Ростовской области. Прогноз на 16 апреля составил Ростовский гидрометцентр.

Ночью и днем в большинстве районов региона ожидаются или кратковременный дождь, или гроза. Во второй половине дня и вечером – местами сильный дождь с градом, возможно, осядет туман.

Скорость ветра ночью будет достигать 8 метров в секунду, днем – 12, а при грозе – 18 метров в секунду. При этом температура воздуха днем поднимется до комфортных отметок – 16-22 градусов выше нуля, ночью упадет до +2...+10 градусов, в зависимости от местности.

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