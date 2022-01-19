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Метель и гололед накроют Ростовскую область 21 января

Метель и гололед накроют Ростовскую область 21 января

В Ростовскую область в ближайшие сутки снова придет непогода. Региональные синоптики прогнозируют 21 января метель, мокрый снег и гололед.

В основном жителям донского региона стоит ждать мокрый снег. Вместе с тем на юге (Сальский, Песчанокопский) и западе (Ремонтненский, Заветинский) пройдут дожди. Ночью и утром опустится туман. Из-за перепадов температуры на дороге образуется тонкий слой льда, а на проводах и деревьях застынет мокрый снег.

На северные (Шолоховский, Верхнедонской) и восточные (Мясниковский, Куйбышевский) районы надвигаются сильная метель и ветер с порывами 18 метров в секунду. Температура составит от -14 градусов ночью до 0 днем. В южной части региона воздух прогреется до +4.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать безопасную скорость и дистанцию. Оставлять автомобили под деревьями и проводами также не стоит. Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными и переходить проезжую часть только в разрешенных местах.
Фото: yandex.ru
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