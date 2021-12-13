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На Дону ожидаются туман и гололед

На Дону ожидаются туман и гололед
На Дону ожидаются гололед на дорогах и туман. Об изменениях погоды сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

В этот день, 15 декабря, в большинстве муниципалитетов региона пройдут кратковременные дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду (50 километров в час). Из-за этого возможны падения массивных веток, а также слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам рекомендуют не парковать свои транспортные средства под деревьями и рекламными щитами, а пешеходам не стоит ходить возле ветхих зданий.

В спасательным ведомстве добавили, что температура воздуха ночью - 0…5°, при прояснениях - до -5°; днём - 0…+5°, по югу - до +9°.
Фото: Алексей Бойко.
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