На Дону ожидаются туман и гололед

Фото: Алексей Бойко.

На Дону ожидаются гололед на дорогах и туман. Об изменениях погоды сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.В этот день, 15 декабря, в большинстве муниципалитетов региона пройдут кратковременные дожди, а ветер усилится до 14 метров в секунду (50 километров в час). Из-за этого возможны падения массивных веток, а также слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам рекомендуют не парковать свои транспортные средства под деревьями и рекламными щитами, а пешеходам не стоит ходить возле ветхих зданий.В спасательным ведомстве добавили, что температура воздуха ночью - 0…5°, при прояснениях - до -5°; днём - 0…+5°, по югу - до +9°.