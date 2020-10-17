Три троллейбусных маршрута восстановят в Ростове-на-Дону
К началу 2021 года в Ростове восстановят три троллейбусных маршрута. Об этом рассказал директор департамента транспорта Христофор Ермашев в ходе заседания гордумы.
По его словам, восстановят маршрут № 17, который соединит Военвед и центр города, а также маршруты № 14 и № 4, от Центрального рынка до площади 2-й Пятилетки. Следовать транспорт будет по Ворошиловскому и Буденновскому проспектам соответственно.
Ранее сообщалось, что приоритетными направлениями трамвайных линий были:
- Центр - Левенцовка. Для организации этого маршрута необходимо построить мост над улицей Малиновского и проложить рельсы на улице 339-й Стрелковой Дивизии с выходом к Буденновскому проспекту и улице Текучева. Предполагаемая протяженность маршрута составит восемь с половиной километров.
- Госпиталь - Вересаево (восточное направление). Для организации такого маршрута нужно построить путепровод над Кизитериновской балкой и железнодорожными путями с выходом к кирпичному заводу, проспекту 40-летия Победы и улицам Златоусовской и Вересаева. Длина маршрута составит около восьми километров.