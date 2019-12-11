Ростовские трамваи начнут ходить до Левенцовки и ЖК «Вересаево»



В Ростове трамвайные линии продлят до ЖК «Вересаево» и микрорайона Левенцовский. Такую информацию сообщает «Ростовский городской транспорт».



Для транспорта направления Центр — Левенцовка планируют построить эстакаду над улицей Малиновского. Трамваи пойдут по улице 339-й Стрелковой Дивизии с выходом к улице Текучёва и Будённовскому проспекту. Длина маршрута составит порядка восьми с половиной километров.



Второе направление — госпиталь — Вересаево. Здесь также построят эстакаду над Кизитериновской балкой и железной дорогой. Трамвайные пути будут выходить к проспекту 40-летия Победы, улицам Вересаева и Златоустовской, кирпичному заводу. Для того чтобы маршрут начал функционировать, власти города планируют реконструировать трамвайное депо и тяговые подстанции возле завода.



Отмечается, что есть вариант продления путей в северном и южном направлениях. Такие меры помогут избавить город от пробок.