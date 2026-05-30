Толпы народа и никакой организации: ростовчане оказались разочарованы концертом Димы Билана

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону 29 мая состоялся концерт Димы Билана. Мероприятие проходило на вилле «Эмбарго» на левом берегу Дона.Поклонники творчества Билана задолго до самого мероприятия приобрели билеты. Причем послушать известного исполнителя оказалось удовольствием не из дешевых. Стоимость билетов составляла от 6 000 до 21 900 рублей.Сотни ростовчан пришли в назначенное время на выступление, но там их ждала километровая очередь. Пришлось отстоять как минимум час, чтобы зайти на территорию. Но на этом испытания за много тысяч рублей не закончились. Людей пришло огромное количество. Скорее всего, территория «Эмбарго» на такой ажиотаж не рассчитана, поэтому некоторым не посчастливилось зайти на танцпол.- Одиноко стоим далеко от любимого певца и танцпола, - пожаловалась Татьяна Т. - Ничего не видно, спасибо, что хоть слышно. Дима Билан, твоя музыка шикарна. Собирай стадионы.Трудно представить, что произошло дальше. После завершения выступления люди начали массово и хаотично покидать территорию. Затем их ждал многочасовой затор на дороге, и многие добрались домой лишь через несколько часов после концерта.Отметим, что «Эмбарго» славится своим неумением организовывать массовые мероприятия. Стоит вспомнить концерт Анны Асти в 2024 году, когда зрители наблюдали не только певицу, но и драки.