Жители Ростова не хотят ходить на концерты в Эмбарго после выступления Анны Асти

Фото: Дондей

Поклонники творчества известной певицы Анны Асти были разочарованы тем, как было организовано её выступление в Ростове-на-Дону. Концерт прошел 9 июня на «Вилле Эмбарго» на левом берегу реки Дон. Об этом сообщает портал DonDay.Билеты на концерт звезды были раскуплены в первые дни продаж. Даже самые дешевые на танцпол стоили от четырёх тысяч рублей, а самые дорогие — от нескольких десятков тысяч. Несмотря на высокую цену, билеты разошлись очень быстро. Ожидалось, что за такие деньги организация концерта будет на высшем уровне. Однако на деле все оказалось не так хорошо.- Концерт, который мы так сильно ждали, вообще не оправдал наших ожиданий. Часть песен Асти были не известными, мы просто молча стояли. Наряды певицы тоже не впечатлили. Мне еще не понравилось огромное количество монологов артистки. Мы же пришли ее песни послушать, а она все время говорила, как нас любит и какая мы классная аудитория, - сообщила ростовчанка Анастасия М. - Видимо, из-за ее такой большой любви сотни людей простояли еще час в дикой пробке и вернулись домой только к 2:00.Поклонники рассказали, что Анна Асти после концерта сразу уехала с площадки. Вся её группа решила покинуть место выступления вместе с публикой. Организаторы не учли, что со звездой будут уезжать и её фанаты. В результате автомобиль с артисткой полностью заблокировал проезд для других автомобилистов, из-за чего на Левобережной образовался огромный затор. Людям пришлось больше часа стоять в пробке и ждать пока звезду не посадят в машину и не увезут. Они смогли попасть домой только к двум часам ночи. Учитывая, что концерт был в воскресенье, ростовчане с трудом встали на работу утром.Впечатление портило и то, что происходило во время самого мероприятия. Люди стояли вплотную. Из-за жары и давки зрителям становилось плохо, так что о танцах и речи не могло быть. Хотя некоторые в этой тесной толпе умудрялись курить сигареты. Апогеем стала драка посреди танцпола.- Пока Асти пела, кто-то решил выяснить отношения. Люди стали убегать с места потасовки и создали еще большую давку. Я вообще в шоке, где была охрана все это время? Одни курят прямо посреди площадки, другие устраивают побоища, - пожаловалась одна из зрительниц. - Во время выступления Асти сказала, что еще раз приедет в Ростов с концертом. Но мне почему-то больше не хочется идти на такое мероприятие...