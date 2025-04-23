Теплоход обанкротившейся компании из Ростова не смогли продать с молотка

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Теплоход обанкротившегося ООО «Мак-Транспорт» не смогли продать с молотка. Торги признали несостоявшимися. Соответствующую информацию опубликовали на портале Единого реестра сведений о банкротстве.Теплоход класса «река-море» был построен в 1987 году. Его длина составляет 88 метров, ширина — 12 метров, а высота борта — 6 метров. Последнее место регистрации транспортного средства — порт Таганрога. Судно продавали за 81 миллион рублей. Однако ближе к окончанию аукциона оно упало в цене почти на 12 миллионов рублей.Вероятно, покупатель не нашелся из-за того, что теплоход находится в неудовлетворительном состоянии.ООО «Мак-Транспорт» было зарегистрировано в Ростове в феврале 2017 года. В декабре 2022-го компанию признали банкротом из-за долгов на общую сумму свыше 58 миллионов рублей.