Шесть автобусов обанкротившегося перевозчика из Пролетарска продадут с молотка

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С молотка пытаются продать имущество МУП «ПролетарскАвтотрансСервис». Информация о проведении торгов появилась на портале Единого реестра сведений о банкротстве 6 апреля.На аукцион выставили шесть лотов общей стоимостью один миллион рублей. В числе продаваемого — три автобуса «ПАЗ», по одному «Богдан А-09214», «КАВЗ 4239-00» и «ГАЗ-322121». Транспортные средства были выпущены с 2006 по 2009 годы.Заявки на участие в торгах будут принимать с 14 апреля по 25 мая. Итоги подведут 27 мая.МУП «ПролетарскАвтотрансСервис» было зарегистрировано в Пролетарске Ростовской области в декабре 2002 года. Муниципальное предприятие около 20 лет занималось пассажирскими перевозками. В августе 2022-го его признали банкротом.