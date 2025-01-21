Татьяна Быковская отметила 63-летие в колонии Краснодарского края

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Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская отметила свой 63-й день рождения в колонии. Об этом сообщила её дочь Юлия в социальных сетях.Бывшая чиновница отбывает наказание в исправительной колонии № 3 в посёлке Двубратском Усть-Лабинского района. 17 января, в день своего рождения, она связалась по телефону с дочерью Юлией, которая опубликовала в соцсетях фотографию их разговора. Юлия передала матери поздравления.Напомним, Татьяна Быковская была признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд установил, что она помогла заключить крупные госконтракты с региональным Минздравом и медучреждениями. Расследование длилось с осени 2019-го до весны 2022 года. Бывшую чиновницу приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но добилась лишь пересмотра срока домашнего ареста. Экс-чиновнице зачли один день за день.Защита обратилась в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодарского края, но он оставил его без изменений. Сейчас защита планирует обжаловать приговор в Верховном суде РФ.