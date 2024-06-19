Бывший министр здравоохранения Ростовской области не смогла смягчить приговор
Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская пыталась обжаловать приговор. Как сообщили в объединенной-пресс службе судов Краснодарского края, заседание коллегии судей состоялось 19 июня. По их решению срок остался прежним: четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Единственное, чего удалось добиться после обжалования, — пересчета отбытого срока под домашним арестом. Вместо привычных два дня за один Быковской засчитают день за день. А значит, в тюрьме она проведет меньше времени, а именно — чуть больше года.
Дело бывшего министра здравоохранения Дона тянулось с осени 2019 года. Тогда Татьяну Быковскую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователи считали, что она помогла заключить одной компании крупные госконтракты с региональным минздравом и несколькими медучреждениями.
К маю 2022 года расследование завершили и передали уголовное дело в Кущевский районный суд Краснодарского края. Сотрудники прокуратуры посчитали, что там судебный процесс будет более беспристрастным. Спустя почти два года, 29 марта 2024-го, Татьяне Быковской вынесли приговор.
В уголовном деле был и второй фигурант — бывший зам Татьяны Быковской Станислав Беседовский. Однако за несколько месяцев до вынесения приговора его освободили из-под стражи. В январе 2024 года судебный процесс в отношении него прекратили из-за истечения срока давности.