Татьяна Быковская отправится в колонию общего режима на 4,5 года
Кущевский районный суд Краснодарского края вынес приговор экс-министру здравоохранения Ростовской области. Последнее заседание по делу Татьяны Быковской состоялось утром 29 марта.
Бывшую чиновницу обвиняли по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, она помогла компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить крупные контракты с региональным минздравом и несколькими медучреждениями. Вторым фигурантом по этому делу был экс-заместитель Татьяны Быковской — Станислав Беседовский.
Дело расследовали около двух лет, затем передали в суд в мае 2022-го. В июне начались первые слушания. Со временем суд начал постепенно затягиваться. Многие заседания переносили по различным причинам — то судья болел, то адвокаты, то не являлись свидетели. Спустя год гособвинитель настоял на том, чтобы заключить
В 2023 году дело обрело новый и неожиданный поворот. Гособвинитель настоял на том, чтобы заключить Быковскую и Беседовского под стражу. На заседании 20 октября фигурантов отправили в СИЗО.
Бывший замминистра смог освободиться из-под стражи в январе 2024 года. Сторона защиты добилась прекращения судебного процесса в отношении него из-за истечения срока давности.
Накануне приговора, 18 марта, Татьяна Быковская выступила с последним словом. Она заявила, что все годы работала на благо жителей донского региона и отказалась признавать вину.
Судья пришел к другому выводу. Он признал экс-министра здравоохранения Ростовской области виновной и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Татьяна Быковская родом из Калининграде. В 1986 году она окончила Ростовский медицинский институт по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог». Свою карьеру начинала в качестве медсестры в ростовской БСМП № 2. Более чем за 20 лет работы в сфере донского здравоохранения она прошла путь от обычной санитарки до министра здравоохранения Ростовской области. После скандала в 2019 году из-за нарушений при проведении госзакупки Татьяна Быковская уволилась. Свое решение она обосновала выходом на пенсию.