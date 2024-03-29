Татьяна Быковская отправится в колонию общего режима на 4,5 года

Фото: DonDay.ru/правительство Ростовской области.

Кущевский районный суд Краснодарского края вынес приговор экс-министру здравоохранения Ростовской области. Последнее заседание по делу Татьяны Быковской состоялось утром 29 марта.Бывшую чиновницу обвиняли по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, она помогла компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключить крупные контракты с региональным минздравом и несколькими медучреждениями. Вторым фигурантом по этому делу был экс-заместитель Татьяны Быковской — Станислав Беседовский.Дело расследовали около двух лет, затем передали в суд в мае 2022-го. В июне начались первые слушания. Со временем суд начал постепенно затягиваться. Многие заседания переносили по различным причинам — то судья болел, то адвокаты, то не являлись свидетели. Спустя год гособвинитель настоял на том, чтобы заключитьВ 2023 году дело обрело новый и неожиданный поворот. Гособвинитель настоял на том, чтобы заключить Быковскую и Беседовского под стражу. На заседании 20 октября фигурантов отправили в СИЗО.Бывший замминистра смог освободиться из-под стражи в январе 2024 года. Сторона защиты добилась прекращения судебного процесса в отношении него из-за истечения срока давности.Накануне приговора, 18 марта, Татьяна Быковская выступила с последним словом. Она заявила, что все годы работала на благо жителей донского региона и отказалась признавать вину.Судья пришел к другому выводу. Он признал экс-министра здравоохранения Ростовской области виновной и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.Татьяна Быковская родом из Калининграде. В 1986 году она окончила Ростовский медицинский институт по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог». Свою карьеру начинала в качестве медсестры в ростовской БСМП № 2. Более чем за 20 лет работы в сфере донского здравоохранения она прошла путь от обычной санитарки до министра здравоохранения Ростовской области. После скандала в 2019 году из-за нарушений при проведении госзакупки Татьяна Быковская уволилась. Свое решение она обосновала выходом на пенсию.