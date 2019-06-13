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Таганрожец Рома Зверь поделился забавными семейными снимками

Таганрожец Рома Зверь поделился забавными семейными снимками
Певец из Таганрога Рома Зверь опубликовал фото с детьми. Кадры с семейного отдыха он разместил на страничке в социальной сети.

Поклонникам посчастливилось увидеть фотографии с совместной рыбалки, а также просто архивные кадры. На них запечатлены 3-летняя Зоя и 11-летняя Оля вместе с отцом. На лица девочек нанесён аквагрим, изображающий мордашки животных. На фото Оля даже хвастается небольшим уловом. Семья находится на речке в безлюдном месте.

В подборке есть снимки с утренника Зои и кадр, где она, заплаканная, сидит у папы на руках. Подписчики больше всего оценили снимок, где Рома вместе с малышкой спит на широкой кровати.
Таганрожец Рома Зверь поделился забавными семейными снимками
Стоит добавить, что таганрожец женат на бывшей модели Марине Королёвой. Всей семьёй они часто путешествуют, посещая известные достопримечательности разных стран мира.

Рома Зверь нечасто делится подробностями своей семейной жизни. Будучи публичным человеком, он огораживает общественность от своих отношений с женой и дочками. Только иногда у него в ленте мелькают фотографии вместе с членами семьи.
Таганрожец Рома Зверь поделился забавными семейными снимками

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