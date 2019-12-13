Папа за кулисами: таганрожец Рома Зверь показал трогательные фото с дочками



Уроженец Таганрога певец Рома Зверь опубликовал фото с дочерьми. Артист рассказал, что дети приходят на его концерты. После выступления он, отдыхая в компании других музыкантов, также проводит время с 11-летней Олей и 4-летней Зоей.



- Зоя ходила на концерт 13-го (декабря – прим.), Оля – 14-го, - написал исполнитель. – Я хожу на каждый.



На страничке в социальной сети Роман (настоящая фамилия – Билык) показал закулисье своих концертов. Он сфотографировался с дочерьми в отражении зеркала, рама которого утыкана светящимися лампочками. Подписчики заметили, что девочки специально нарядились, чтобы посетить выступление папы.



Старшая дочь была первой, кто оставил комментарий под фотографией: «Пап, это единственная фотография, которая мне нравится, с моим лицом». Отец ответил, что у Оли всегда красивое лицо. Подписчики сразу поддержали его слова по поводу дочери. Они оставили несколько комплиментов, восхищаясь красотой и миловидностью девочек.



За семь часов пост Ромы Зверя набрал почти 15 тысяч «лайков».