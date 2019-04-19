Звезды шоу-бизнеса поздравили ростовчанина Басту с днем рождения



Ростовчанина Василия Вакуленко поздравили с днем рождения звезды эстрады. 20 апреля знаменитому музыканту исполнилось 39 лет. Субботним утром он опубликовал у себя в «Инстраграме» пост с фотографией своей семьи. Прямо под ней начали отписываться звезды шоу-бизнеса не только из России, но и из других стран.



Так, не забыл про день рождения своего коллеги украинский артист Потап, он же - Алексей Потапенко. Музыкант сочинил для ростовчанина небольшое стихотворение.

- Василий – мастер рифм и очень сильный! Наши поздравления! Вакуленко - от Потапенко, - оставил комментарий украинский певец.



Не отстал от него и всем известный юморист Александр Ревва.

- С днем рождения, Вася! Люблю тебя! – признался комик.



За целый день публикация набрала больше двух тысяч комментариев. Поклонники музыканта со всего мира поздравили Василия с днем рождения. Однако среди них был особый комментарий.

- Я тебя очень люблю, - призналась жена ростовчанина Елена.



Кроме того, не забыл о знаменательной дате и рэпер Гуф. Старые друзья всегда поздравляют друг друга и поддерживают общение. Он опубликовал пост с совместной фотографией у себя в «Инстаграме», за что Василий поблагодарил его смайлами в виде сердечек.

