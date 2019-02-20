Таганрогский хакер Лисов в суде США признался, что участвовал в кибератаке



Уроженец Таганрога Станислав Лисов признался в сговоре с целью совершения кибератаки. Об этом 23 февраля рассказали в ТАСС.

Хакер рассказал, что причастен к созданию вредоносной программы NeverQuest. Он также помогал управлять компьютерной системой, которая распространяла вирус. С помощью него группа хакеров взламывала данные банков, собираясь похитить несколько миллионов долларов. Лисов занимался кибермошенничеством с 2012 по 2015 год.



Его задержали в январе 2017 года, когда он вместе с женой отдыхал в Испании. В аэропорту к ним подошли два правоохранителя и сказали, что по требованию Интерпола они должна задержать Станислава.



От NeverQuest больше всего пострадали граждане США. Поэтому Штаты требовали выдать им таганрожца. Опасаясь, что там его «упрячут» на 35 лет, он написал письмо президенту РФ с просьбой о помощи. Лисов был уверен, что в Америке ему справедливости не дождаться, учитывая и то, что все обвинения он отрицал.



Тем не менее, в январе 2018 года мужчину экстрадировали в США. На очередном заседании суда он признал свою вину. Соответствующий документ опубликовала прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

Оглашение окончательного приговора запланировано на 27 июня 2019 года.

