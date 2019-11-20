Хакера из Таганрога осудили в суде Южного округа Нью-Йорка



Хакера из Таганрога Станислава Лисова осудили в суде Южного округа Нью-Йорка. Программиста приговорили к четырем годам колонии, сообщает «РИА Новости».



По данным информационного агентства, через несколько месяцев таганрожца отпустят на свободу, ведь суд учел уже отбытый срок.



Напомним, Лисова задержали в январе 2017-го, когда он вместе с женой отдыхал в Испании. В аэропорту к ним подошли два правоохранителя и сказали, что по требованию Интерпола они должны задержать Станислава.



От NeverQuest больше всего пострадали граждане США, поэтому Штаты требовали выдать им таганрожца. Опасаясь, что там его «упрячут» на 35 лет, он написал письмо президенту РФ с просьбой о помощи. Лисов был уверен, что в Америке ему справедливости не дождаться, учитывая и то, что все обвинения он отрицал.



Тем не менее в январе 2018 года мужчину экстрадировали в США.