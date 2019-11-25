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Осуждённый в США таганрожец Станислав Лисов может вернуться в Россию весной 2020 года

Осуждённый в США таганрожец Станислав Лисов может вернуться в Россию весной 2020 года

Станислав Лисов – таганрожец, осуждённый в США за сговор с целью хакерских атак, может вернуться в Россию весной 2020 года.
В настоящее время 34-летний россиянин находится в Metropolitan Detention Center (MDC) в Бруклине. Оттуда его должны перевести в депортационную тюрьму, после чего, по планам стороны защиты, отправят в Россию, пишут «Известия».

Напомним, жителя Таганрога задержали в 2017 году в Испании. Там он отдыхал вместе с женой. К ним подошли полицейские и, предъявив документы, сообщили, что им поступил запрос из Интерпола с требованием задержать таганрожца.

После задержания его обвинили в создании вредоносной программы. Согласно версии обвинения, Лисов занимался ключевыми аспектами создания и администрирования программного обеспечения NeverQuest. Программа была разработана с целью похищения нескольких миллионов долларов.

Уроженец Ростовской области участвовал в разработке приложения с 2012-го по 2015 год. Кроме того, он помогал управлять компьютерной сетью, распространявшей вирус.

21 ноября 2019 года федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Станислава Лисова к четырём годам тюрьмы. Учитывая время, которое осуждённый находился в заключении, на свободу он выйдет через несколько месяцев.

Российский программист также должен выплатить $50 тысяч штрафа и $480 тысяч компенсации лицам, которые пострадали от его действий.

При этом в приговоре ничего не говорится о запрете въезда в США. Таганрожец может посещать Америку.

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