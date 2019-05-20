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Стал известен сюжет нового сезона сериала «Сваты»

Стал известен сюжет нового сезона сериала «Сваты»
Уже в этом месяце поклонники комедийного сериала «Сваты» с нетерпением ждали выхода нового сезона. Однако премьера 7-го сезона была перенесена на осень 2019 года, а потом фанатов и вовсе огорошили новостью о том, что проект заморожен.

Позже выяснилось, что создатели решили изменить сроки, чтобы несколько изменить сюжетную линию. Но уже сейчас маленькая завеса тайны приоткрыта. В новом сезоне зрители проживут вместе с семьями Будько и Ковалевых пять лет, отправятся в 19-й век и узнают историю знакомства Ивана и Валентины.
Стал известен сюжет нового сезона сериала «Сваты»
В новых сериях дедушка и бабушки выдадут замуж старшую внучку – Евгению. Её избранником станет англичанин Джек, с которым девушка познакомилась в предыдущем сезоне. В позапрошлом веке герои комедии поживут жизнью дворян. Дамы примерят на себя пышные наряды, а мужчины – бакенбарды.

Создатели сериала наконец поведают историю знакомства Ивана и Валентины. Молодых героев сыграют Инна Королёва, исполняющая роль Маши – дочери Ивана и Валентины, и сын Федора Добронравова – Виктор.

Если часть сюжета нового сезона уже известна, то дата его выхода держится в строжайшем секрете. На официальной странице «Сватов» сообщили, что отснята только половина сезона.
Стал известен сюжет нового сезона сериала «Сваты»

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