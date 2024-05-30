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Суворовский остался без воды из-за крупной коммунальной аварии

Суворовский остался без воды из-за крупной коммунальной аварии
Жители микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону уже почти сутки остаются без воды из-за аварии на водопроводе. Вечером 29 мая водоснабжение было прекращено. Сотрудники водоканала обещали восстановить подачу воды к утру 30 мая, но проблема так и не была решена.

Люди вынуждены покупать воду в магазинах, чтобы удовлетворить базовые потребности. Среди пострадавших от аварии — маленькие дети и пожилые люди.

Срок проведения работ был продлён до 12:00, но есть вероятность, что его снова придётся перенести. Людям рекомендуют запастись водой.
Фото: Дондей
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