Суворовский остался без воды из-за крупной коммунальной аварии

Фото: Дондей

Жители микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону уже почти сутки остаются без воды из-за аварии на водопроводе. Вечером 29 мая водоснабжение было прекращено. Сотрудники водоканала обещали восстановить подачу воды к утру 30 мая, но проблема так и не была решена.Люди вынуждены покупать воду в магазинах, чтобы удовлетворить базовые потребности. Среди пострадавших от аварии — маленькие дети и пожилые люди.Срок проведения работ был продлён до 12:00, но есть вероятность, что его снова придётся перенести. Людям рекомендуют запастись водой.