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Супруга убитого депутата работала в Азово-Черноморской инженерной академии

Супруга убитого депутата работала в Азово-Черноморской инженерной академии
Ольга Алабушева, супруга убитого депутата Заксобрания Ростовской области, трудилась в Азово-Черноморской инженерной академии. Супруга Андрея Алабушева работала на кафедре «Механизация переработки обрабатывающей промышленности».

Благодарные ученики вспоминают любимого преподавателя добрыми словами. Ее лекции о животноводстве слушали взахлеб, а учиться у Алабушевой было в радость.

Напомним, ужасная трагедия в семье академика РАН случилась 28 января. Днем к ним домой ворвались неизвестные и убили Андрея Алабушева, а также его жену. По предварительным данным, причиной нападения стало обычное ограбление.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступники до сих пор не найдены.

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