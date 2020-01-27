Супруга убитого депутата работала в Азово-Черноморской инженерной академии



Ольга Алабушева, супруга убитого депутата Заксобрания Ростовской области, трудилась в Азово-Черноморской инженерной академии. Супруга Андрея Алабушева работала на кафедре «Механизация переработки обрабатывающей промышленности».



Благодарные ученики вспоминают любимого преподавателя добрыми словами. Ее лекции о животноводстве слушали взахлеб, а учиться у Алабушевой было в радость.



Напомним, ужасная трагедия в семье академика РАН случилась 28 января. Днем к ним домой ворвались неизвестные и убили Андрея Алабушева, а также его жену. По предварительным данным, причиной нападения стало обычное ограбление.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступники до сих пор не найдены.