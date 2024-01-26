Суд выпустил на свободу экс-полицейского, насмерть сбившего парня на трассе под Ростовом
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в городе Краснодаре выпустил на свободу экс-полицейского, который насмерть сбил парня на трассе Ростов - Азов. Решение в отношении бывшего правоохранителя Романа Лобанова было принято еще в ноябре 2023 года, и в январе вступило в законную силу.
История, всколыхнувшая всю Ростовскую область, произошла еще в 2019 году. Ночью 2 ноября майор Роман Лобанов ехал на своем авто по трассе Ростов – Азов. Водитель не увидел парня, который шел вдоль дороги, и сбил его. Однако вместо того, чтобы вызвать скорую и ДПС, Лобанов затащил истекающего кровью парня и увез в неизвестном направлении. Труп он оставил в лесополосе недалеко от поселка Зеленого, после чего скрылся.
Попавшим под машину полицейского оказался 22-летний студент Руслан Попов. Молодой человек возвращался домой пешком с гулянки в Батайске. Несколько дней родные безуспешно пытались найти его, считая пропавшим без вести. Когда тело нашли и узнали обстоятельства его гибели, в отношении Романа Лобанова возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На допросах Лобанов утверждал, что после ДТП парень был еще жив. Правоохранитель переместил его в машину и повез в больницу. Однако Руслан скончался в пути.
Азовский городской суд признал бывшего майора виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет 10 месяцев колонии общего режима. Однако Лобанов был не согласен с приговором. Несколько раз дело пересматривали, и в итоге экс-правоохранитель добился пересмотра решения.
Спустя четыре года Четвертый кассационный суд учел, что бывший правоохранитель сотрудничал со следствием, имел хорошую репутацию. Кроме того, студент, и правда, нарушил ПДД. В итоге экс-майору зачли время в СИЗО за срок лишения свободы время и отпустили из зала суда.