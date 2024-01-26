Суд выпустил на свободу экс-полицейского, насмерть сбившего парня на трассе под Ростовом

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Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в городе Краснодаре выпустил на свободу экс-полицейского, который насмерть сбил парня на трассе Ростов - Азов. Решение в отношении бывшего правоохранителя Романа Лобанова было принято еще в ноябре 2023 года, и в январе вступило в законную силу.История, всколыхнувшая всю Ростовскую область, произошла еще в 2019 году. Ночью 2 ноября майор Роман Лобанов ехал на своем авто по трассе Ростов – Азов. Водитель не увидел парня, который шел вдоль дороги, и сбил его. Однако вместо того, чтобы вызвать скорую и ДПС, Лобанов затащил истекающего кровью парня и увез в неизвестном направлении. Труп он оставил в лесополосе недалеко от поселка Зеленого, после чего скрылся.Попавшим под машину полицейского оказался 22-летний студент Руслан Попов. Молодой человек возвращался домой пешком с гулянки в Батайске. Несколько дней родные безуспешно пытались найти его, считая пропавшим без вести. Когда тело нашли и узнали обстоятельства его гибели, в отношении Романа Лобанова возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».На допросах Лобанов утверждал, что после ДТП парень был еще жив. Правоохранитель переместил его в машину и повез в больницу. Однако Руслан скончался в пути.Азовский городской суд признал бывшего майора виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет 10 месяцев колонии общего режима. Однако Лобанов был не согласен с приговором. Несколько раз дело пересматривали, и в итоге экс-правоохранитель добился пересмотра решения.Спустя четыре года Четвертый кассационный суд учел, что бывший правоохранитель сотрудничал со следствием, имел хорошую репутацию. Кроме того, студент, и правда, нарушил ПДД. В итоге экс-майору зачли время в СИЗО за срок лишения свободы время и отпустили из зала суда.