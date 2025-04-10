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Суд приговорил бывшего главного архитектора Азова к семи годам колонии

Суд приговорил бывшего главного архитектора Азова к семи годам колонии
В Ростовской области осудили бывшего главного архитектора Азова. Мария Ковалевич получила семь лет и один месяц лишения свободы. Ее обвинили по двум статьям: «Получение взятки» и «Покушение на получение взятки».

Мария Ковалевич пыталась добиться скидки от застройщика на покупку квартиры в жилом комплексе Азова. Она предложила продать ей жилье почти на полтора миллиона рублей дешевле. Взамен на это она обещала выдать разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Во втором эпизоде Мария Ковалевич получила взятку в виде ремонта квартиры ее матери. Работы обошлись застройщику в 180 тысяч рублей. После этого компания получила разрешение на строительство ЖК.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в УФСБ по Ростовской области. - До окончательного приговора Ковалевич останется под стражей.
Фото: Соцсети
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