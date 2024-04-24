Фото: соцсети Марины Ковалевич

В отношении главного архитектора Азова завели уголовное дело. Информацию об этом 24 апреля сообщило СУ СКР Ростовской области.По информации следствия, от генерального директора строительной компании Марина Ковалевич получила взятку за разрешение на строительство жилого комплекса в Азове. Застройщик пообещал чиновнице, что она сможет выгодно приобрести квартиру в ЖК. Также ей пообещали сделать ремонт в квартире ее матери.Сейчас Марина Ковалевич задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении чиновницы.