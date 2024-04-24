В Азове задержали главного архитектора города Марину Ковалевич
Главного архитектора Азова Марину Ковалевич задержали. Информацию об этом сообщил портал Donday 24 апреля со ссылкой на собственный источник.
По предварительной информации, Марина Ковалевич и еще несколько чиновников местной администрации были задержаны. Они подозреваются в финансовых махинациях.
Должность главного архитектора города Ковалевич заняла с 27 мая 2020 года. До этого она работала руководителем сектора градостроительства и реализации бюджетных программ.