В Азове задержали главного архитектора города Марину Ковалевич

Фото: соцсети Марины Ковалевич

Главного архитектора Азова Марину Ковалевич задержали. Информацию об этом сообщил портал Donday 24 апреля со ссылкой на собственный источник.По предварительной информации, Марина Ковалевич и еще несколько чиновников местной администрации были задержаны. Они подозреваются в финансовых махинациях.Должность главного архитектора города Ковалевич заняла с 27 мая 2020 года. До этого она работала руководителем сектора градостроительства и реализации бюджетных программ.