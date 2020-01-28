Суд отказался отправить под домашний арест министра здравоохранения Ростовской области



Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию прокурора на отказ продлить домашний арест Татьяне Быковской. Заседание по делу министра здравоохранения донского региона прошло 31 января.



Ранее Ленинский районный суд Ростова отказался продлевать меру пресечения чиновнице. Быковская вышла на работу 28 января. Сейчас прокурор ходатайствовал отменить это решение, но суд требование не удовлетворил.



Напомним, министра здравоохранения подозревают в махинациях с госзакупками. По версии следствия, она подписала бумаги о сотрудничестве между четырьмя больницами и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которое занимается утилизацией медицинских отходов. Своими действиями она нарушила закон о конкуренции. Чиновницу задержали, в отношении неё возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Спустя несколько месяцев её освободили.