Министра здравоохранения Ростовской области Быковскую выпустят из-под домашнего ареста



Ленинский районный суд донской столицы отказался продлевать меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области. Татьяна Быковская, обвиняемая в превышении должностных полномочий, выйдет из-под домашнего ареста 27 января. О продлении ареста ходатайствовал следователь, но суд отклонил требование.



Татьяне Быковской предъявили обвинение в превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления. Наказание подразумевает до семи лет лишения свободы.



Чиновника задержали 28 ноября. По предварительной информации, Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения при проведении госзакупок. Быковская заключила договоры о сотрудничестве четырёх больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», занимающимся утилизацией медицинских отходов. Этим Быковская нарушила закон о конкуренции.



После освобождения из-под ареста Быковская может вернуться на свой пост и работать вплоть до решения суда. Недавно стало известно, что суд отказался продлевать меру пресечения замгубернатора Ростовской области Сергею Сидашу и экс-министру строительства РО Николаю Безуглову. Они также выйдут из-под домашнего ареста.