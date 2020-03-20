Замминистра здравоохранения Ростовской области на два месяца останется под арестом



Заместителю министра здравоохранения Ростовской области продлили меру пресечения. Заседание по делу Станислава Беседовского прошло 23 марта. Ленинский районный суд города оставил чиновника под домашним арестом ещё на два месяца, до 23 мая.



Напомним, Станислава Беседовского задержали вместе с министром здравоохранения Ростовской области Татьяной Быковской. Чиновницу обвиняли в превышении должностных полномочий. В отчёте Федеральной антимонопольной службы появились данные о том, что чиновница нарушила закон о конкуренции, подписав контракт о сотрудничестве «Центра 100 Ростов-на-Дону» с несколькими больницами в области. Организация занималась утилизацией медицинских отходов. По версии следствия, Беседовский также был замешан в этих махинациях.



Быковскую поместили под домашний арест, а её заместителя — в СИЗО. Спустя несколько месяцев министра отпустили, а Беседовского перевели под домашний арест.