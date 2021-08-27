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Суд оставил приговор экс-главе Новочеркасска без изменений

Суд оставил приговор экс-главе Новочеркасска без изменений
Ростовский областной суд рассмотрел дело бывшего главы администрации Новочеркасска и оставил приговор без изменений. Заседание по делу о получении взятки должностным лицом, совершенном в особо крупном размере, состоялось 30 августа.

Напомним, за получение взятки в размере 2,6 миллиона рублей, то есть взятку в особо крупном размере, Октябрьский районный суд Ростова назначил Игорю Зюзину всего лишь штраф. В казну государства за содеянное преступление бывший мэр города заплатит всего три миллиона рублей.

Прокуратуру такое решение не удовлетворило и она подала жалобу в Ростовский областной суд. Гособвинитель Алексей Чебриков запросил для Игоря Зюзина 11 лет колонии и штраф в трехкратном размере взятки: 7,8 миллионов рублей. Однако суд оставил приговор без изменений.

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