Прокурор запросил для экс-главы Новочеркасска 11 лет колонии
Гособвинитель запросил 11 лет колонии для бывшего главы администрации Новочеркасска. Заседание по делу чиновника состоялось 30 августа.
По информации DonDay.ru, прокурор Алексей Чебриков запросил для Игоря Зюзина 11 лет колонии и штраф в трехкратном размере взятки - 7,8 миллиона рублей.
Судебное заседание продолжается. Решение суда станет известно позже.
Напомним, экс-главу администрации города Новочеркасска задержали в октябре 2019 года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Игорь Зюзин, будучи мэром Зверево, получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей. Деньги передал директор строительной компании. Взамен экс-чиновник обещал помочь незаконно заключить муниципальные контракты по благоустройству территорий в городе.
Против Зюзина дала показания его заместитель Альбина Порошина, которая также проходила обвиняемой по уголовному делу. За то, что она сдала своего начальника, ей «скостили» срок - вместо восьми лет за решеткой дали всего шесть. Сам же бывший чиновник отделался минимальным наказанием - штрафом в размере трех миллионов рублей. Это самое минимальное наказание по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере». Прокуратура обжаловала приговор, и дело снова рассматривают в суде.