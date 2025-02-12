Заместителем губернатора Ростовской области стал Владимир Ревенко

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Заместителем губернатора Ростовской области 12 февраля назначен Владимир Ревенко. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона.Он будет отвечать за развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов региона.Владимир Ревенко родился и вырос в Ростове-на-Дону. В 1999 году он окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».Владимир Ревенко начал свою карьеру в 1990 году в «Ростовстройматериалах», где работал паркетчиком. Затем он занимал должность коммерческого директора в нескольких ростовских компаниях: «Мегаполис», «Лига-Сервис», «ТНК Юг» и других.В 2011 году Владимир Ревенко присоединился к «Газпрому» в Ростове-на-Дону в качестве заместителя директора, а с 2016 года он возглавил местное отделение компании. Помимо этого, Владимир Ревенко является депутатом Законодательного Собрания Ростовской области.Ранее должность первого заместителя губернатора занимал Александр Скрябин, который 28 января был назначен исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону.