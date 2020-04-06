Студентам ростовских общежитий ЮФУ будут измерять температуру на входе в кампус
В студенческих общежитиях Ростова-на-Дону вводят новые меры в связи с пандемией коронавируса. Теперь проживающим будут ежедневно измерять температуру тела.
Вечером 6 апреля студенты нового кампуса на улице Зорге столкнулись с тем, что один из входов на территорию общежитий оказался перекрыт. Сейчас жильцов запускают только через один турникет, расположенный со стороны улицы Благодатной. Как сообщили в студенческом совете, это сделано для того, чтобы отследить поток людей. Всем входящим на территорию кампуса начнут измерять температуру тела.
- Делать это будут бесконтактным способом, - отметили в студсовете. - Людей с повышенной температурой сразу госпитализируют.
Когда в Ростовской области ввели режим обязательной самоизоляции, всем обучающимся рекомендовали разъехаться по домам. Обучение проходит дистанционно, так что студентам нет разницы, где находиться на период карантинных мер. Однако в общежитиях остаются много иностранцев и других ребят, которые из-за дальности жительства не могут вернуться домой. Они должны оставаться в своих комнатах и каждый раз перед выходом на улицу писать заявление с указанием причины, по которой покидают общежитие.
Так как пока неизвестно, до каких пор будет длиться период самоизоляции в Ростовской области, вузы, скорее всего, будут проводить промежуточную аттестацию дистанционно.